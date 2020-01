Vicepremier Hugo de Jonge wil aantal immigranten beperken

Bevolkingsgroei grootste probleem voor Nederland

De Jonge heeft de voorspellingen van het CBS over de bevolkingsgroei goed gelezen, zo zegt hij. Hij ziet de bevolkingsgroei als het grootste probleem voor Nederland. De bevolking vergrijst en groeit het hardst door migratie. In de krant zegt De Jonge: 'Als je even kijkt wat er de komende twintig jaar staat te gebeuren: het aantal tachtigplussers verdubbelt, het aantal negentigplussers verdrievoudigt, het aantal honderdplussers verviervoudigt. Kijk, als je tienduizend migranten toelaat, dan zijn dat er over veertig jaar, zie de CBS-cijfers, vierhonderdduizend plus hun kinderen. Op zijn minst. Dus dat zijn er zeshonderdduizend plus. Maar we hebben nu geen tienduizend migranten, als je het aantal emigranten aftrekt van het aantal immigranten, blijven er meer dan tachtigduizend per jaar. Dus dat is fors meer. Wanneer hebben we het nou met elkaar over de gevolgen daarvan?

Vrije verkeer van personen bespreekbaar maken

Volgens De Jonge gaat het niet alleen over niet-westerse migratie, vluchtelingen, maar zeker ook over arbeidsmigranten in Europa. De Jonge in NRC: 'Het vrije verkeer van personen in de EU is zo heilig dat we er nauwelijks over durven te praten. Want dat kan ertoe leiden dat we die moeten inperken. Maar ik vind dat we het onder ogen moeten zien. Helpen we Bulgarije als een derde van zijn bevolking vertrekt? Helpen we Rotterdam-Zuid als daar een flink deel van de Bulgaren neerstrijkt?'

Huidige aantallen te hoog

De Jonge stelt dat immigratie ons eigenlijk overkomt, omdat we niet van tevoren een doelstelling afspreken. Hij denkt dat het onverstandig is om daarmee door te gaan. Door welke aantallen de migratie voorspelbaar wordt, wil De Jonge niet zeggen, maar hij denkt dat de huidige aantallen echt te hoog zijn.