Geen vluchten KLM meer over Iran en Irak na vergeldingsaanval Iran

Er zal volgens de luchtvaartmaatschappij gevlogen worden via alternatieve routes. Hetzelfde geldt voor andere internationale luchtvaartmaatschappijen. Air France heeft dezelfde beslissing genomen als KLM. Het vliegen via een alternatieve route zorgt gemiddeld voor twaalf minuten extra reistijd. Afhankelijk van de bestemming zullen vliegtuigen noorderlijker of zuidelijker gaan vliegen. Dit melden meerdere media woensdag.

Het vliegen via alternatieve routes is een voorzorgsmaatregel na de raketaanval op een legerbasis in Irak, waar ook Amerikaanse militairen gestationeerd zijn.