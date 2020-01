Waterlekkage bij Ontmoetingshuis De Beemden in Sint-Michielsgestel

De melding kwam van Ontmoetingshuis De Beemden van Zorggroep Elde aan De Beemden in Sint-Michielsgestel. Ter plaatse bleek dat de leiding van de centrale verwarming van het hele pand, het had begeven. De brandweer heeft zijn handen vol met het afvoeren van het vrijgekomen water, met een pomp wordt het water via een slangleiding naar boven gepompt. Naast de brandweer zijn ook medewerkers van een installatiebedrijf ter plaatse gekomen om het lek te repareren.