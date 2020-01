KLM vliegt voorlopig niet boven luchtruim Iran en Irak

Vluchten naar verschillende Zuidoost-Aziatische bestemmingen en bestemmingen in het Midden-Oosten worden gevlogen via alternatieve routes. KLM zal de situatie in het gebied blijven monitoren en staat in nauw contact met de autoriteiten.

Afgelopen nacht heeft Iran 15 raketten afgevuurd richting een Amerikaanse basis in Irak. Niemand raakte gewond.

Vliegtuig neergestort.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte vannacht enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran neer. In het vliegtuig zaten voornamelijk Iraniërs en Canadezen. Over de oorzaak van het ongeval wordt vollop gespeculeerd. Een Oekraïens onderzoeksteam gaat naar de rampplek in Iran waar vannacht het passagiersvliegtuig neerstortte.