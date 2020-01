Man die met explosieven rondreed moet 7 maanden cel in

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een 22-jarige man uit Maassluis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man reed in de zomer van 2019 met een auto rond en werd in Soesterberg tijdens een politiecontrole betrapt met een lading springstof, een batterij en elektriciteitsdraden', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Staven met springstof

Op 1 juni werd de man in Soesterberg staande gehouden omdat de verlichting van zijn auto defect was. In de auto hebben agenten vervolgens een plastic tas gevonden met daarin 4 in folie verpakte staven. Uit onderzoek blijkt dat de staven 0,3 kilo springstof bevatten. Daarnaast is in het dashboardkastje van de auto een 9 Volt batterij en elektriciteitsdraden gevonden.

Telegram

Naar eigen zeggen vervoerde de man deze spullen voor een persoon die hij via berichtendienst Telegram heeft leren kennen. Ook vonden agenten in de auto softdrugs – hasj – en is een dag later bij een doorzoeking van de woning van de man een boksbeugel gevonden.

Man wist dat hij gevaarlijke spullen vervoerde

Dat de man niet wist dat de spullen die hij voor de onbekende man vervoerde gevaarlijk waren vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Nadat de agenten de man hebben laten stoppen heeft hij de batterij en de draden verstopt in de auto. Ook zat hij veel op Telegram en wist hij dat er in de groep waar hij lid van was veel werd gehandeld in explosieven en wapens.

Zwijgen

Dat hij niet wil zeggen voor wie hij de spullen vervoerde weegt niet in zijn voordeel mee. De rechtbank vindt het aannemelijk dat als de springstof niet was ontdekt er mogelijk zeer ernstige strafbare feiten mee gepleegd zouden kunnen worden met schade of zwaar letsel tot gevolg. Dat de man zelf een misdrijf wilde plegen met het explosief staat volgens de rechtbank niet vast.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit. Explosieven brengen een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen en goederen met zich mee. Daarnaast had de man softdrugs bij zich en is bij hem thuis een verboden wapen – de boksbeugel – aangetroffen. De man is niet eerder veroordeeld.

Voorwaardelijke celstraf

De rechtbank deelt de zorgen van de reclassering dat het zorgelijk is dat de man als first offender zich schuldig maakt aan zo’n ernstig strafbaar feit. Als stok achter de deur legt de rechtbank ook een voorwaardelijke straf op. Ook moet de man zich laten behandelen en moet hij op bepaalde tijdstippen thuis zijn.