Bewoner woonzorgcomplex Muiderberg overleden bij brand

In een verzorgingstehuis in Muiderberg brak dinsdagavond brand uit.

Daarbij is een bewoner overleden. Dit meldt Politie Gooi- en Vechtstreek. De brand in verzorgingstehuis Florisberg aan het Kocherplantsoen ontstond even voor 21.30 uur. Een uur later meldde de brandweer dat het vuur geblust was.

De politie onderzoekt de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van de brand.