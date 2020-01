Lading 'strooizout' blijkt 150 kilo cocaïne

Vrijdagmiddag heeft de Douane bij een controle een partij van ongeveer 150 kilo cocaïne aangetroffen. 'De controle was bij een vervoerder in de Botlek, dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Plastic emmers

'De drugs zaten verstopt in plastic emmers met strooizout. De lading had als bestemming het Verenigd Koninkrijk. De drugs zijn in beslaggenomen en vernietigd', aldus het OM.

Harc-team

Het Harc-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.