Politie doet onderzoek naar brand in Vaals

De politie stelt een onderzoek in naar de brand die vrijdagavond plaatsvond in een appartement in de Laatbankerstraat.

In verband met het onderzoek is er een persoon aangehouden. De Forensische Opsporing doet zaterdagochtend verder onderzoek om te kunnen vaststellen of er sprake is van brandstichting. De mensen die zolang ergens anders zijn ondergebracht zijn nog niet terug in hun flat.