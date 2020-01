Piloten Martinair in Argentinie vrijgelaten

Drie piloten en drie grondmedewerkers die in Argentinie vastzaten vanwege de vondst van ruim 80 kilo cocaïne in een vrachtvliegtuig zijn vrijgelaten. Dat melden KLM en Martinair Cargo.

Het vrachttoestel zelf dat in gebruik is door Martinair Cargo is door de Argentijnse autoriteiten nog niet vrijgegeven. Het toestel wordt nog verder onderzocht.

De piloten werden twaalf dagen geleden aangehouden op het internationale vliegveld Ezeiza bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. In totaal werden acht mensen opgepakt vanwege de vondst van 82 kilo cocaïne in het toestel van Martinair, toen het vliegtuig op het punt stond te vertrekken.