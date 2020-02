Huishoudens Bilthoven zonder water na breuk waterleiding

Honderden huishouden in Bilthoven hebben vrijdagavond en zaterdagochtend zonder water gezeten. De oorzaak was een hoofdwaterleiding die lek raakte door een boomwortel.

Water omhoog vanuit de stoep

Vrijdag merkte een bewoonster aan de Planetenbaan Bilthoven dat er water omhoog kwam vanuit de stoep. Zij maakte direct melding waardoor erger kon worden voorkomen en er geen zand onder het asfalt was weggespoeld.

Boomwortel

Vanwege de lekkage werden diverse woningen rondom de Planetenbaan tijdelijk van het water afgesloten. Zaterdagochtend werd de oorzaak van de lekkage gevonden. Een boomwortel had de waterleiding weggeduwd waardoor deze was gaan lekken. Rond 10.00 uur was de lekkage verholpen en hadden alle huishoudens weer water. In dit gedeelte van Bilthoven zijn de laatste tijd meer soortgelijke waterlekkages.