Hoeveel kan ik lenen in 2020?

Het moge duidelijk zijn dat er veel veranderd is voor 2020 op het gebied van hypotheken, maar hoe zit dat precies met consumptieve kredieten? Kan je in 2020 nog net zoveel geld lenen als in 2019?

Op het gebied van consumptieve kredieten zoals persoonlijke leningen en doorlopende kredieten is weinig veranderd. Het is desondanks toch interessant om te kijken wat nu precies bepaald hoeveel je kan lenen.

Inkomen en woonsituatie

Hoe meer zekerheid je kunt bieden om een lening terug te betalen, hoe groter de kans is dat je geld kunt lenen. Je inkomen en woonsituatie zijn daarom bepalende factoren bij een lening. Hoe stabieler je inkomen, hoe groter de kans op een lening en hoe hoger je inkomen, hoe hoger je leenbedrag.

ZZP’er kan ook geld lenen

Bij een stabiel inkomen denk je vaak niet aan een ondernemer. Toch zijn banken steeds soepeler met het verstrekken van leningen aan ondernemers en met name aan ZZP’ers. De voorwaarde is doorgaans wel dat je minimaal drie boekjaren kunt overhandigen. Andere voorwaarde kunnen zijn dat je minimaal 25 jaar bent en/of een koopwoning hebt.

Uitgaven

Het word vaak niet nadrukkelijk benoemd, maar kredietbemiddelaars kijken ook goed naar je uitgavenpatroon. Op basis van je uitgavenpatroon word gekeken of je een goed betalingsmoraal hebt en of je wel voldoende geld overhoudt om een lening terug te kunnen betalen.

Roodstand en/of een lopende lening betekenen overigens niet direct een afwijzing. In de meeste gevallen kunnen deze overgesloten worden, maar in dit artikel beperken we ons tot de vraag ‘hoeveel kan ik lenen’?

Geld lenen zonder BKR

Als je geld wilt lenen, dan ontkom je er niet aan het BKR. Bij deze instantie worden alle leningen geregistreerd inclusief je betalingsmoraal. Geld lenen zonder BKR bestaat dus eigenlijk niet tenzij je een louche lening zoals een flitskrediet afsluit. Dit zijn kleine leningen met hoge verborgen kosten waar met name kwetsbare doelgroepen de dupe van zijn.

https://vimeo.com/140630099

Het BKR is overigens niet altijd negatief (zie video 0:21). Het BKR registreert zoals gezegd ook je betalingsmoraal. Heb je altijd netjes op tijd je schulden ingelost, dan is dit een pluspunt voor een bank. De bank heeft dan meer zekerheid dat je je lening terug gaat betalen.

Inkomen bepaalt je maximum lening

Hoeveel je kan lenen is in het kort afhankelijk van je inkomen minus je vaste lasten. Hoe meer geld je verdiend en overhoud, hoe groter de kans dat je bijvoorbeeld 10- of 20.000 Euro kunt lenen.