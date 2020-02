Code oranje voor storm Ciara; vluchten geannuleerd vanaf Schiphol

In de tweede helft van de middag zal de storm in kracht toenemen en komen er in het noordwesten windstoten voor van 100-120 km/uur voor. In de loop van de avond zullen die windstoten verder land inwaarts voorkomen.

Later vanavond en komende nacht verdwijnen de hele zware windstoten, maar windstoten van 75-100 km/uur zullen nog een groot deel van de maandag aanhouden.