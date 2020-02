Familiedag “Kampioene van ‘t Zuuje” afgelast

Burgemeester Jos Hessels heeft na goed overleg met de organisatie van Echt Feesten! helaas moeten besluiten om alle activiteiten in en rond het feestpaviljoen op Leisurepark In de Bandert af te gelasten in verband met de naderende storm.

Burgemeester Hessels heeft het besluit moeten nemen na persoonlijk contact met het KNMI. Burgemeester Hessels: ”Gezien de voorspellingen is het onverantwoord om de feesten doorgang te laten vinden. Ik heb het KNMI specifiek naar de mogelijke omstandigheden in Echt gevraagd. Zowel voor de veiligheid in de tent, als ook de veiligheid van bezoekers richting het paviljoen is het risico veel te groot. Het KNMI voorspelt windstoten van 9 tot 12 Beaufort. Dan spreek je over zware storm, met uitschieters naar orkaankracht. Daar komt mogelijk zware regen- en hagelval bij. Ik vind het heel vervelend voor de organisatie en de bezoekers, maar hier kunnen en mogen we geen risico mee nemen”.

De organisatie betreurt de situatie, maar is ook van mening dat de veiligheid voor alle bezoekers en medewerkers voorop staat. Consumptiebonnen die in de voorverkoop zijn gekocht voor het evenement op zondag 09-02-2020, worden in de aankomende dagen in samenwerking met de ticketpartner gecrediteerd.