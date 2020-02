Opnieuw duizenden boeren woensdag naar Den Haag

Woensdag wil de organisatie Farmers Defence Force (FDF) met zo'n 7500 boeren naar Den Haag komen om te demonstreren. Automobilisten moeten dan ook opnieuw rekening houden met ernstige verkeersoverlast door boze boeren. De bedoeling is dat het protest op de Koekamp plaatsvindt, naast Den Haag Centraal. De boeren kunnen hun trekkers op drie wegen in de buurt van het Malieveld parkeren. Voor hoeveel overlast de trekkers zullen zorgen is vooralsnog onbekend.

Het protest van 19 februari is georganiseerd door FDF. ''Zoals jullie weten komt het Mesdagfonds de 20e met de doorrekeningen van de RIVM cijfers. Binnen het collectief is afgesproken dat FDF geen actie voert de op 20e , omdat het Mesdagfonds bang is dat de feiten ondersneeuwen, in de media-aandacht rondom een FDF actie. Daarnaast, en dat weet elke lobbyist: lobbyen doe je vóór de tijd en niet nádat politici standpunten hebben ingenomen. De stikstofdiscussie in de Tweede Kamer begint de 20e februari ’s morgens vroeg, later op de dag komen de Mesdagcijfers naar buiten.''

Het FDF schrijft 'een grote organisatie met invloed' te willen worden. Ook eist de protestgroep excuus van Carola Schouten (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.