Vader 6 jaar cel in voor dood schudden 4 maanden oude zoontje

Maandag heeft de rechtbank in Middelburg een 23-jarige man uit Domburg veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar voor doodslag. 'De man heeft op 21 mei 2016 zijn 4 maanden oude zoontje zo hard door elkaar geschud dat er ernstig hersenletsel is ontstaan. Als gevolg daarvan is de baby 3 dagen later overleden', zo meldt de rechtbank maandag.

Zeer slechte toestand

In de late avond van 20 mei 2016 was de verdachte alleen met zijn 2 kinderen thuis. Zijn moeder en vriendin waren weggegaan. Er was niets bijzonders met het kindje aan de hand toen ze gingen. Als ze ‘s nachts terugkomen, is het kind er slecht aan toe. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij toen niet direct medische hulp heeft ingeschakeld, terwijl de toestand van het kind overduidelijk zeer slecht was: suf, schijnbaar bewusteloos, stijve armpjes en beentjes en ongewoon schel huilend. Pas aan het eind van de volgende ochtend zijn de ouders naar het ziekenhuis gegaan. Uit verschillende onderzoeken is komen vast te staan dat het baby'tje schedel- en hersenletsel had.

Passende straf

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij het kind iets heeft aangedaan. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. De rechter heeft vastgesteld dat op basis van het geconstateerde letsel en het oordeel hierover van de deskundigen het niet anders kan dan dat de verdachte dat heeft veroorzaakt. De rechtbank vindt dit zeer ernstig en in dat licht de strafeis van 4,5 jaar te laag.

Eerder geweldsdelict

De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij een volkomen weerloze baby van 4 maanden, waarvoor hij als ouder moest zorgen zo heftig door elkaar heeft geschud. Ook houdt de rechter in de straf rekening met een eerdere veroordeling voor een geweldsdelict. Hoewel de uitspraak in deze zaak lang op zich heeft laten wachten, houdt de rechtbank hier geen rekening mee. De vertraging is een gevolg van uitvoerig onderzoek op verzoek van de verdediging naar de letsels en het ontstaan daarvan.