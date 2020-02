Zeehondencentrum roept organisatie F1 op het strand niet te gebruiken

Het Zeehondencentrum Pieterburen en het Strandingsnetwerk EHBZ maken zich grote zorgen over de plannen van de organisatie van de Formule 1 om het strand van Noordvoort te gebruiken als snelle route naar het circuit van Zandvoort in de tijd dat het geboorteseizoen van de Gewone zeehond op haar hoogtepunt is. De plannen van de organisatie kunnen voor ernstige verstoring zorgen en tot gevolg hebben dat veel jonge zeehonden hun moeder te vroeg kwijt raken.

Vorig jaar mei (2019) werd het strand Noordvoort officieel geopend door wethouders van de gemeentes Noordwijk en Zandvoort. In een samenwerking tussen de gemeenten Zandvoort en Noordwijk, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat is besloten een stuk strand van 3 kilometer tussen paal 70 en 73 aan te wijzen als een rustgebied voor vogels en zoogdieren. Door middel van informatie borden worden mensen geïnformeerd dat het een rustgebied is voor vogels en zeehonden. Ook zijn er stuivende toppen van de duinen en windkuilen aangebracht om de dynamiek en natuurwaarden in deze zeereep terug te krijgen.

Het is intussen een belangrijk gebied geworden voor zeehonden om te rusten. Zeehonden hebben land nodig om te kunnen rusten. De stranden van Zuid en Noord-Holland zijn een belangrijke plek voor zeehonden om te rusten, maar ook een plekken die veel bezoekers trekken en dat benadeelt de rust van de dieren. Wanneer er een zeehond gemeld wordt vanaf de stranden Hoek van Holland tot het zuiden van IJmuiden, dan gaat een medewerker van het de lokale strandingsnetwerk EHBZ er op af om bij het dier te kijken. Om onnodig zeehonden op te vangen worden gezonde en niet hulpbehoevende zeehonden naar Noordvoort vervoerd zodat zij daar kunnen rusten zonder verstoord te worden. Vorig jaar zijn er op die manier 34 zeehonden verplaatst naar Noordvoort. Er is geen andere plek lang de kust van Nederlands als Noordvoort, wat het een vrij uniek gebied maakt in Nederland en waarom het dus zo belangrijk is dat het een rustgebied blijft.

Het idee om van eind mei tot en met begin juli over het strand van Noordvoort te rijden wordt daarom als zeer onwenselijk gezien door het Zeehondencentrum Pieterburen en het Strandingsnetwerk EHBZ. Het valt precies samen met de piek in het geboorteseizoen van de Gewone zeehonden. Het is heel belangrijk dat in de zoogperiode moeder en pup niet verstoord worden om onnodige opvang te voorkomen. Een zeehondenmoeder laat de pups soms ook achter op het strand, zo ook op het strand van Noordvoort, wanneer zij zelf gaat jagen. Bij verstoring kan het zijn dat de pups in paniek het water invluchten en hierdoor de moeder kwijtraken. Wanneer de moeder weer terug komt en de pup op locatie niet meer aantreft, word hij door de moeder als verloren beschouwd.

Daarom de dringende oproep vanuit ondergetekende het strand Noordvoort niet te gebruiken tijdens de Grand Prix van Zandvoort.