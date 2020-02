Inklimmers in koeltrailer ontdekt in Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagmiddag in Hoek van Holland een 29-jarige Litouwer aangehouden voor mensensmokkel. Achterin zijn trailer zaten zeven mannen verstopt, vermoedelijk met de Albanese nationaliteit.

De migratiehond van de Marechaussee sloeg aan tijdens een controle van de koeltrailer die de man bestuurde. Bij het controleren van de lading troffen marechaussees zeven personen aan. De temperatuur in de koeltrailer was zodanig laag dat de mensen meteen door marechaussees zijn opgevangen. De meerderjarige Albanezen gaan het vreemdelingentraject in.

De Litouwse chauffeur wordt verdacht van mensensmokkel en zit vast voor verder onderzoek.