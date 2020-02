Rechter wijst verzoek inzage in alle trambeelden aanslag Utrecht af

Donderdag heeft de rechter de vorderingen afgewezen van één van de passagiers die op 18 maart 2019 in Utrecht in de tram zat toen er een terroristische aanslag werd gepleegd. De man vorderde in kort geding inzage in al het beschikbare beeldmateriaal van de aanslag. Dit meldt de rechtbank Den Haag donderdag.

Camera's in tram

De aanslag is vastgelegd met camera's die in de tram hingen. Eiser herinnert zich dat de schutter zijn pistool op hem richtte en de trekker meerdere keren overhaalde, maar dat het wapen weigerde. Dat is niet terug te zien op de beelden die eiser tot nu toe heeft gezien. Hij wil alle beelden uit de tram zien om zelf te kunnen vaststellen of er bewijs is om de verdachte van de aanslag te vervolgen voor poging tot moord of doodslag op hem. Daar wordt de verdachte nu niet voor vervolgd. Met betrekking tot eiser wordt hij vervolgd voor bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Procedure strafrechter

Eiser heeft de mogelijkheid om via een procedure bij de strafrechter vervolging van het strafbare feit, dat naar zijn mening is begaan, af te dwingen. In die procedure kan ook informatie worden opgevraagd die nog niet in het strafdossier zit, zoals de camerabeelden waar het hier om gaat. Hij kan deze vordering daarom niet bij de civiele kortgedingrechter indienen.

Geen belang

Eiser wil ook inzage in de beelden om het vreselijke incident waarbij hij betrokken was te verwerken. Hij heeft beelden waarop hij zelf van seconde tot seconde te zien is, kunnen bekijken. De Staat heeft aangeboden om de beelden van de vier camera's in het deel van de tram waar eiser aanwezig was, alsnog aan hem te tonen. Hij wil echter ook inzage in de beelden vanuit het deel van de tram waar hij niet is geweest. Eiser heeft daar in redelijkheid geen belang bij, volgens de rechter. De rechter wijst de vordering om alle beelden uit de tram te kunnen zien af.