Warme julimaand met veel regionale verschillen

Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 19,0°C tegenover het klimatologische gemiddelde van 18,3°C was juli een warme maand. Op een paar hete dagen na kende de maand een vrij gematigd temperatuurverloop met gemiddelde middagtemperaturen en zachte nachten.

De maand juli had veel regionale verschillen als we kijken naar neerslagextremen, neerslagtekort en zonuren.

Extreme hitte en onweersbuien



De maand juli begon met extreme hitte. Ons land bevond zich in zeer warme tropische lucht, waardoor het op 1 juli overal tropisch warm (30°C of meer) was en steeg de temperatuur in de zuidoostelijke helft tot ruim boven de 35°C. Naast een code geel voor het hitteplan (voor aanhoudende hitte) gaf het KNMI ook een code oranje uit voor extreme hitte in het zuidoosten van het land. Op 2 juli stroomde er aan het eind van de dag minder warme lucht ons land binnen, wat gepaard ging met fikse onweersbuien, waarvoor we in oostelijke provincies ook een code oranje voor onweer uitgaven.

Wisselvallig zomerweer



De rest van de maand bestond uit wisselvallig zomerweer, waar we schommelden tussen temperaturen van 19°C en 25°C. Landinwaarts hadden we veel buien, vooral in de tweede helft van de maand. De landelijke verschillen in het weerbeeld waren groot, met in het oosten vrij veel bewolking en dagelijks stevige buien, plaatselijk ook met onweer en veel neerslag. In het westen was er meer ruimte voor de zon en overheersten de droge perioden.

Bijna het maximale aantal warme dagen



In De Bilt waren er deze maand 28 warme dagen (20°C of meer) en dat zijn er zo’n vijf meer dan normaal. Het aantal warme dagen liep uiteen van ongeveer 25 in het Waddengebied tot 30 in het zuidoosten, op één dag na dus het maximaal mogelijke aantal. De aantallen van 9 zomerse dagen en 2 tropische dagen kwamen precies uit op het klimatologische gemiddelde. In De Bilt was er ook één extreem warme dag (met tenminste 35°C), in het zuidoosten waren dat er twee.

Verschil in neerslag groot



Met landelijk gemiddeld 72 millimeter neerslag, tegen een klimatologisch gemiddelde van 78 millimeter, was juli iets aan de droge kant. Net als in juni waren de verschillen groot: in het noordoosten was het nat, met plaatselijk 120 tot 150 millimeter neerslag. Echter, in het noord- en zuidwesten en zuidoosten was juli opnieuw een droge maand, met op veel plaatsen tussen de 30 en 60 millimeter neerslag.

Neerslagtekort blijft groot in het zuidwesten



Door het wat nattere karakter stabiliseerde het neerslagtekort gemiddeld over het land rond een waarde van 200 millimeter, wat overeenkomt met de 5% droogste jaren. In het zuidwesten liep het neerslagtekort verder op naar ongeveer 300 millimeter, terwijl het neerslagtekort in het uiterste noordoosten eind juli nog geen 100 millimeter bedroeg.

Zonnig aan de kust, somber in het oosten



De hoeveelheid zonneschijn week in juli nauwelijks af van het klimatologische gemiddelde, met gemiddeld over het land 224 uren zon tegen 220 zonuren normaal. Het was het zonnigst aan de westkust, bij het KNMI-station Hoek van Holland met 269 zonuren. In het oosten scheen de zon minder vaak, in Nieuw-Beerta maar 171 zonuren.

