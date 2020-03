Man ramt met pick-up truck gemeentehuis Nijkerk

Vrijdagochtend is een auto rond 11.00 uur tegen het gemeentehuis in Nijkerk gebotst. Dit meldt de politie vrijdag.

Automobilist gewond

De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder geen gewonden en een deel van het gemeentehuis is ontruimd. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Automobilist aangehouden

De politie heeft de automobilist aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. De identiteit van man is bekend. Het gaat om een inwoner van Nijkerk. Uit eerste onderzoek blijkt dat de situatie veilig is voor medewerkers van de gemeente om weer terug het gebouw in te kunnen.