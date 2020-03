Braziliaanse witwasser met 6 goudstaven gesnapt op Schiphol

Het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM) op Schiphol heeft een 27-jarige Braziliaan aangehouden als verdachte van witwassen. 'De man was in het bezit van 15 kilo aan goudstaven', zo meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) vrijdag.

Op doorreis nar Hongkong

Personeel van de Douane controleerde zondag 23 februari de bagage van de man die vanuit Rio de Janeiro kwam en op doorreis was naar Hongkong. Hij bleek zes goudstaven in zijn handbagage te vervoeren met een totaal gewicht van bijna 15 kilogram.

Geen goede verklaring

Hij kon hierover geen goede verklaring geven en is hij aangehouden door rechercheurs van het SVLM op verdenking van witwassen. De man is ingesloten en het goud, een mobiele telefoon en ongeveer 750 Amerikaanse dollars zijn inbeslaggenomen. Rechercheurs van SVLM doen verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord Holland.

SVLM

Het SVLM is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD en doet onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol. Dit gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen te gaan zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld, ondermijning of het financieren van terroristische activiteiten.