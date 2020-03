Miljoen euro aan namaakartikelen onderschept

Tijdens invallen in meerdere garageboxen op donderdag 5 maart in een bedrijvencomplex in Spaanse Polder heeft de politie voor meer dan een miljoen euro aan namaakartikelen in beslag genomen. In het boxencomplex werden meerdere compleet ingerichte kledingwinkels aangetroffen, alle artikelen worden vernietigd. Behalve kleding vindt de politie ook parfums, schoenen en tassen van diverse luxe merken. De politie vermoedt dat de spullen allen van Turkse makelij zijn.