40 dozen met illegale medicijnen aangetroffen bij supermarkten in Den Haag

Dinsdag heeft het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) bij dertien supermarkten in Den Haag en in gemeenten daarbuiten massaal illegale medicijnen in beslag genomen bij supermarkten en/of avondwinkels. 'Er zijn 40 verhuisdozen vol met medicijnen meegenomen', zo meldt het HEIT woensdag.

Controles

Het HEIT is een samenwerking tussen de gemeenten, Belastingdienst, Douane, UWV, ISZW, NVWA, politie onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag en voert sinds 2007 controles uit bij malafide ondernemingen.

Antibiotica en viagra

In Nederland mogen medicijnen alleen op doktersrecept via apotheken verstrekt worden. De lichtere medicijnen zoals paracetamol en neussprays mogen via drogisterijen verkocht worden door verkoopmedewerkers met een speciale opleiding hiervoor. Toch worden medicijnen, variërend van paracetamol en neussprays tot aan antibiotica en viagra de afgelopen maanden massaal verkocht in deze ‘avond'- en/of Poolse supermarkten.

Paardenmiddel

De illegale medicijnen kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Doordat de medicijnen uit het buitenland komen, is er geen toezicht op deze medicijnen. Niemand heeft gecontroleerd of de juiste bestandsdelen er wel of niet er in zitten. Zo nam het HEIT onlangs een daadwerkelijk ‘paardenmiddel’ in beslag: een medicijn bedoeld voor paarden dat werd gepresenteerd alsof het voor mensen was.

Bijsluiter

Daarnaast was meestal de bijsluiter niet in de Nederlandse taal, iets dat wel verplicht is bij de verkoop van medicijnen in Nederland. De illegale verkoop kan leiden tot zelfbehandeling: zonder tussenkomst van een dokter geven mensen zichzelf antibiotica of andere medicijnen, in een dosis die ze zelf reguleren. De in beslag genomen illegale medicijnen worden vernietigd en de ondernemers moeten zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.