Recordaantal tips Meld Misdaad Anoniem leiden tot ruim 2.100 aanhoudingen

Dankzij bijna 17.000 anonieme tips bij Meld Misdaad Anoniem kon de politie in 2019 ruim 2.100 verdachten aanhouden. 'Ook werden grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die ‘M’ vandaag publiceert', zo meldt de politie donderdag.

Meldingen burgers 'cruciaal'

'De cijfers maken eens te meer duidelijk dat meldingen van burgers cruciaal zijn voor de politie. Er was over het afgelopen jaar een flinke stijging in het aantal meldingen. Vooral met betrekking tot witwassen en onverklaarbaar vermogen zien we dat mensen steeds bewuster, alerter en wijzer worden. Dat komt mogelijk door de toegenomen aandacht in de media en doordat wij er als politie steeds meer aan doen. Dat helpt mensen bij het herkennen van signalen', aldus de politie.

Drugs

Naast de financiële meldingen kwamen ook steeds meer meldingen binnen over drugshandel. Zowel op het gebied van de straathandel als over grotere drugsdealers, variërend van de import van honderden kilo’s via de haven tot en met jongens die met hun scootertjes de drugs bezorgen. Dankzij anonieme tips werden grote partijen drugs gevonden. Meldingen leidden de politie naar 450.000 hennepplanten. De in beslag genomen hennep vertegenwoordigt een straatwaarde van 45 miljoen euro. Ook kon de politie grote partijen harddrugs onderscheppen. In december nog kwam de douane ruim 500 kilo cocaïne op het spoor in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vruchtenpulp.

Opslaglocaties drugs

M.-tips brachten de politie ook op het spoor van opslaglocaties. In een Brabantse bedrijfsloods deed de politie een ongekend grote drugsvangst: 200 kilo xtc-pillen, amfetamine en MDMA. Dankzij anonieme tips werden het afgelopen jaar zes drugslabs ontmanteld. In een Limburgse woning werden ruim een half miljoen xtc-pillen aangetroffen. Ook lokale drugsdealers werden na M.-tips opgespoord. In Den Haag werden zelfs drie generaties familieleden opgepakt voor drugshandel: dochter, moeder en oma.

Totaal

Het meldpunt stuurde vorig jaar in totaal 16.890 meldingen naar de politie en andere opsporingsinstanties. Daarvan gingen zo’n duizend meldingen (+44%) over zaken als witwassen en crimineel- en onverklaarbaar vermogen. Over de handel in harddrugs werd 4943 keer getipt, een stijging van dertig procent.

Ondermijning

Volgens M-woordvoerder Marc Janssen is de aard van de meldingen heel divers. ‘De overeenkomst tussen de melders is dat ze zich zorgen maken. Dat kan zijn omdat ze informatie hebben over georganiseerde criminaliteit en heel dicht tegen criminele netwerken aan zitten, maar ook omdat ze bezorgd zijn over lokale drugshandel waarbij kwetsbare personen benadeeld worden.’

‘Onzichtbare criminaliteit’

De trends in de anonieme meldingen sluiten volgens hem aan bij het landelijk beeld waarin een verschuiving zichtbaar is naar ‘onzichtbare criminaliteit’ als ondermijning. Uit een analyse blijkt dat bijna zeventig procent van de tips elementen van ondermijning bevatten. Janssen: ‘Ondermijning heeft grote impact op de samenleving. Het gaat hierbij vaak om criminele netwerken die intimidatie, geweld en zelfs schietpartijen niet schuwen. Voor de aanpak hiervan zijn tips onmisbaar. De informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost.’

Anonimiteit

De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. De politie kan na een melding bij M. nooit zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Elke anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens, is er meer bekend over een persoon of adres? Nader onderzoek moet nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de anonieme tip onderbouwen, kan de politie overgaan tot actie.