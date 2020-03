Code Geel voor zware windstoten

Zware windstoten

'De komende uren komen in het noordoostelijk kustgebied nog zware windstoten voor, tot ongeveer 80 km/u uit een westelijke richting', aldus het KNMI. In de tweede helft van de middag passeren er enkele buien waarbij vooral in het westen van het land mogelijk weer zware windstoten van ca. 75-80 km/u kunnen optreden uit een westelijke richting. Code Geel voor de kustprovincies geldt van 14.00 to 18.00 uur.

Weerbericht

Donderdag is het overwegend droog met flinke zonnige perioden. In het noorden komen nog zware windstoten voor, in het noordoostelijk kustgebied eerst nog tot 90 km/u. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9°C. De zuidwest- tot westenwind is (vrij) krachtig, aan de kust hard, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer hard of stormachtig. 7-8 Bft. De komende uren neemt de wind geleidelijk af. In de middag trekken er enkele buien oostwaarts over het land, mogelijk met hagel en onweer. Bij deze buien zijn weer zware windstoten mogelijk van ca. 75-80 km/u.

Vrijdag

In de nacht naar vrijdag is het wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land komen er van tijd tot tijd buien voor. De minima komen uit op omstreeks 6°C. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan de kust hard tot stormachtig. Vrijdag overdag zijn er wolkenvelden aanwezig, naast enkele buien schijnt de zon ook af en toe. In de loop van de middag wordt het van het noorden uit droog en gaat de zon vaker schijnen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9°C.