Snelheidsverlaging op de snelweg: de borden zijn leidend

De snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur op de snelwegen gaat officieel maandag pas in. Maar op sommige snelwegen al eerder. Vanaf het moment dat het plastic van de verkeersborden is verwijderd geldt de nieuwe snelheid. ‘Er kunnen geen twee snelheidsregiems zijn op één weg. Wat op het bord staat is dus leidend.’

Het is voor Rijkswaterstaat een te grote klus om van alle ruim vierduizend nieuwe borden het plastic in één nacht te verwijderen. Vanaf donderdagavond wordt daarom van een aantal borden het plastic al verwijderd. Vrijdagochtend geldt dan op die weg meteen de nieuwe maximum snelheid van 100 km/uur. Vanaf maandagochtend 06.00 uur geldt de nieuwe limiet overal in Nederland. Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider infrastructuur, denkt niet dat dat voor verwarring zal zorgen bij de politie. ‘Wat op het bord staat is leidend. Daar handhaven wij ook op. Mocht er dit weekend een automobilist op een van deze wegen al te hard rijden volgens de nieuwe maximumsnelheid wordt hij gewoon beboet.’

Verkeersborden leidend

De meeste boetes komen voort uit signalen die opgepikt worden door radarsystemen, zoals trajectcontroles, vaste camera’s en mobiele camera’s. Die worden volgens van Hasselt ook op de nieuwe snelheid van 100 kilometer afgestemd. De automobilist zelf kan niet zomaar vertrouwen op de snelheidsinformatie van de auto of de navigatieapparatuur. Die zal in sommige gevallen dus de verkeerde maximum snelheid aangeven. ‘De politie zal de automobilist erop wijzen dat de verkeersborden leidend zijn en niet de informatie in de auto.’ Daarnaast moeten ook de vele duizenden hectometerpaaltjes waar 120 of 130 op staat worden afgeplakt. Van Hasselt gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat daar op tijd voor zorgt.

Geen extra controles

De nieuwe verkeersmaatregel betekent niet dat de politie extra gaat controleren op snelheidsovertredingen. ‘Wij blijven met dezelfde capaciteit controleren. Of er nu een limiet geldt van 120 kilometer of 100 kilometer, dat maakt niet uit voor onze handhaving’, aldus Van Hasselt.

Minder ongelukken

Het terugschroeven van de snelheidslimiet is in eerste instantie een milieubesluit geweest. Maar de maatregel heeft volgens Van Hasselt ook een positief effect op de verkeersveiligheid. ‘Als politie zijn we blij met deze maatregel. Automobilisten worden gedwongen langzamer te rijden, waardoor het snelheidsverschil met een andere automobilist lager is en mensen meer tijd hebben om te reageren als ze bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre moeten uitvoeren of moeten afremmen. Hierdoor is de verwachting dat er minder ongelukken door snelheidsovertredingen zullen plaatsvinden.’