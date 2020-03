Eerste gedetineerde besmet met coronavirus

Donderdag werd ook bekend dat de eerste gedetineerde in Nederland besmet is geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man die in de PI in Scheveningen verbleef. Dit heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag bekendgemaakt.

Gevangenisziekehuis Scheveningen

'Gisteravond is in het gevangenisziekenhuis van PI Haaglanden de eerste coronabesmetting bij een gedetineerde vastgesteld. Hij is volgens protocol geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden', aldus de DJI.

Al maatregelen sinds 14 maart

De DJI trof maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat daarom voorop. De maatregelen gingen in op 14 maart 2020 en duren in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Gevolgen voor bezoekers

Het risico van verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom is het vanaf 14 maart 2020 voor justitiabelen niet meer mogelijk om bezoekers te ontvangen in justitiële inrichtingen. We begrijpen heel goed dat die maatregel grote impact heeft op justitiabelen en hun bezoekers. Jongeren in een justitiële jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers.

Advocaten

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals bezoek van een advocaat, en welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden, kan doorgaan. Advocaten die hun cliënt in de justitiële inrichting willen ontmoeten moeten hiervoor tot en met 6 april 2020 vooraf een afspraak voor maken.