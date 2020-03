Amfetaminelab in zeecontainer in loods aangetroffen

Naar aanleiding van een melding over rookontwikkeling bij een loods aan de Leukerstraat in Weert heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag een in werking zijnde amfetaminelab aangetroffen. Het lab was ingericht in een zeecontainer die zich in de loods bevond.