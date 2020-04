'DNA en telecomdata koppelen Rotterdammer (31) aan moord advocaat Wiersum'

Opel Combo en VW Transporter

Volgens de officier van justitie is DNA-materiaal van de Rotterdammer aangetroffen op de bijrijdersplek van zowel een Opel Combo als in een VW Transporter. Beide auto’s zijn volgens het OM gebruikt bij de moord en de voorbereiding daarop. Ook koppelen telecomgegevens de verdachte aan de reisbewegingen van deze auto’s.

Verdachte belde advocaat met zijn telefoon

'Tot slot is met de telefoon die bij de verdachte in gebruik was op 11 en 16 september 2019 contact gezocht met het slachtoffer. Deze telefoon maakt op 18 september kort voorafgaand aan de moord via een datasessie contact met een zendmast die dekking geeft aan de plaats delict', aldus het OM.

Voorlopige hechtenis 90 dagen verlengd

Naast de ernstige bezwaren ziet de officier van justitie ook voldoende gronden om de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen. De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de 31-jarige Rotterdammer met 90 dagen verlengd.