Veel minder druk in openbaar vervoer in maart 2020

In de tweede helft van maart 2020 is het dagelijks aantal instappers (check-ins) in het openbaar vervoer gedaald met bijna 90 procent ten opzichte van een vergelijkbare dag in 2019. Op 31 maart bedroeg het aantal check-ins 560 duizend, tegen 4,75 miljoen op een gemiddelde dinsdag in 2019. In verband met het coronavirus is het alleen nog toegestaan met het openbaar vervoer te reizen als het een noodzakelijke reis betreft, bijvoorbeeld vanwege een cruciaal beroep. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over in- en uitchecktransacties met de OV-chipkaart, samengesteld door het CBS en Translink.

Vanwege de ingrijpende maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, rijden alle vervoerders sinds 27 maart volgens een vakantie- of zondagsdienstregeling, of volgens een speciale basisdienstregeling. Op deze dag bedroeg het aantal check-ins in het openbaar vervoer in heel Nederland ruim 600 duizend, 87 procent minder dan op een gemiddelde en vergelijkbare vrijdag in maart 2019. Twee weken eerder, de vrijdag na de eerste persconferentie, lag dit met bijna 3 miljoen nog 35 procent onder de referentiewaarde. Het aantal inchecktransacties is overigens niet hetzelfde als het aantal reizigers: mensen kunnen meerdere keren inchecken voor één reis, bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere vervoerder.

Onderstaande visualisatie van het aantal instappers of inchecktransacties wordt dagelijks (met een vertraging van ongeveer één dag) bijgewerkt. Van de meest recente dag is tevens een 24-uurs verdeling beschikbaar van het aantal check-ins per uur. Door de beperkingen in het openbaar vervoer zijn de ochtend- en namiddagspits vrijwel volledig verdwenen.

Het CBS en Translink lanceren de landelijke OV-monitor. Deze monitor, die in samenwerking met de vervoerssector is ontwikkeld, geeft inzicht in het gebruik van het openbaar vervoer, en brengt de samenhang met andere vervoersmiddelen in beeld. Het inzicht in het OV-gebruik kan onder meer beleidsmakers helpen het openbaar vervoer efficiënter en effectiever te maken, en de dienstverlening aan de reiziger te verbeteren.