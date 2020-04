Foto eerbetoon vakkenvullers door Albert Heijn gemanipuleerd

Door het manipuleren van een foto is de Albert Heijn behoorlijk in verlegenheid gebracht. Een filiaal in Leiden had op Facebook een foto geplaatst met hierop een eerbetoon aan de vakkenvullers. De zin minimumloon 14 euro was van de geplaatste foto weggepoetst.