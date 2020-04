Brand in C2000-zendmast: politie zoekt getuigen

Een C2000-mast aan de Baljuwlaan/Hoornbaan in Spijkenisse was afgelopen nacht doelwit van brandstichting. In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De politie zoekt getuigen.

De brand werd gemeld om kwart over twaalf (00:15 uur) in de vroege ochtend van 15 april. De melder zag vlammen van 2,5 meter hoog bij de zendmast. Het bleek te gaan om een C2000-zendmast, die zorgt voor de verbindingen tussen hulpdiensten. De mast, afgeschermd door een hekwerk en op een betonnen voet gebouwd, bleef in werking. De brand is snel geblust. Onderzoek wijst uit dat het om brandstichting gaat.

Onderzoek

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek. Op 6 april werd een poging gedaan een zendmast langs de A16 bij Ridderkerk in brand te steken. Een overzicht van alle branden vindt u hier: https://www.politie.nl/nieuws/2020/april/14/11---politie-onderzoekt-zend...