Grote heidebrand in Son

In het heidegebied in Son heeft zondagmiddag een grote brand gewoed.

De brand werd omstreeks 14.00 uur ontdekt en was rond 15.30 uur onder controle. Er is een gebied van ongeveer een hectare verwoest door de brand.

Via een NL-Alert werden om recreanten gevraagd het gebied te verlaten en als men in de omgeving last had van de rook om ramen en deuren te sluiten.

Over de toedracht van de brand is niet bekend.