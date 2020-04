Vader en zonen aangehouden na geweld tegen politiemensen

Politiemensen gingen rond kwart voor één samen met medewerkers van de gemeente en Enexis bij de familie aan de deur omdat er informatie was dat in de woning mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. De deur werd echter niet geopend, ondanks dat duidelijk was dat er mensen binnen waren. Later bleek dat de zonen thuis waren. Kort nadat de politie de deur van buitenaf had geopend, verschenen de hoofdbewoner en zijn vrouw bij de woning. Terwijl agenten binnen op onderzoek uitgingen, werden deze mensen gesommeerd buiten te wachten tot dit klaar was. Hen werd daarbij gezegd dat zij, in verband met de afgekondigde coronamaatregelen, op afstand van de politiemensen moesten blijven.

Belaagd en bedreigd

Omdat zij, ondanks de waarschuwingen van de aanwezige agenten, toch steeds dichtbij kwamen, werd de vrouw op enig moment door een agent terug geduwd. De vrouw struikelde daarbij en viel op de grond. Vrijwel direct werden de politiemensen door de zonen belaagd, wat resulteerde in een handgemeen. De agent kreeg een stomp tegen zijn gezichten ook een andere agent werd geslagen. De vader bedreigde de betreffende agent met de dood en nam daarbij een vechthouding aan. De drie mannen werden uiteindelijk onder veel verzet aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



De betreffende politiemannen deden aangifte. De drie mannen zitten vast voor verder onderzoek; ze zijn in verzekering gesteld. Bij het onderzoek in de woning van de verdachten werd geen hennepkwekerij aangetroffen.