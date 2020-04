Twee politiemedewerkers eenheid Noord-Holland ontslagen

Onderzoek

Het onderzoek naar deze twee medewerkers startte eind september 2019 naar aanleiding van een melding bij de eenheidsleiding Noord-Holland van ernstig plichtsverzuim. Dit onderzoek werd gedaan door de afdeling VIK (veiligheid, integriteit en klachten) Noord-Holland. Daarnaast loopt er tegen de man en de vrouw ook een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de Rijksrecherche.

Integriteit

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie.

Zorgvuldig

Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.