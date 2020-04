Meer meldingen over bijwerkingen van implantaten in 2019

In 2019 ontving het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van 397 personen meldingen van vermoede bijwerkingen. Deze meldingen gingen over 462 implantaten. Over deze 462 implantaten werden in totaal 2640 bijwerkingen gemeld. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2019 van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Een implantaat is een hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen lange tijd in het lichaam wordt geplaatst. Bij dragers van implantaten kunnen gezondheidsklachten optreden. Via het MEBI kunnen burgers, patiënten en zorgverleners vermoede bijwerkingen door implantaten melden. Hierdoor kan het MEBI mogelijke bijwerkingen van implantaten in een vroeg stadium signaleren.

Aantal meldingen door zorgverleners beperkt

372 meldingen waren afkomstig van burgers en 25 van zorgverleners. De jongste patiënt waar een melding over binnenkwam was 18 jaar, de oudste 85. Het MEBI wordt steeds beter gevonden voor het doen van meldingen van vermoede bijwerkingen van implantaten. Het aantal meldingen is dan ook gestegen ten opzichte van 2018, toen er 162 meldingen zijn gedaan. Het MEBI blijft werken aan meer bekendheid van het meldpunt onder burgers én zorgverleners.

Implantaten en gezondheidsklachten

Veruit de meeste meldingen gingen over borstimplantaten. Daarna volgden meldingen over koperspiraaltjes en bekkenbodemmatjes. De gezondheidsklacht die het meest genoemd werd, is vermoeidheid.

Borstimplantaten

Net als in 2017 en 2018 gaan de meeste meldingen in 2019 over borstimplantaten. De meldingen over borstimplantaten betreffen vooral reeds bij het MEBI bekende gezondheidsklachten. Daarom ziet het MEBI geen aanleiding tot het uitbrengen van een signalering of attendering over deze gemelde bijwerkingen. Wel zal het MEBI in dit kalenderjaar een overzicht uitbrengen over alle borstimplantaat meldingen in 2017, 2018 en 2019.