Politie houdt drie personen aan in gestolen auto na achtervolging

Op de Hondsrugweg in Emmen heeft de politie na een achtervolging woensdagmiddag drie personen aangehouden die in een gestolen auto reden met Duits kenteken.

Valthermond

De auto waarin de drie mannen reden zou gestolen zijn in Valthermond. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken van de politie waarna deze de achtervolging inzette.

Tegen boom gebotst

Op de Hondsrugweg raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De politiehelikopter die in de buurt was keek mee van boven. De politie kon twee personen direct aanhouden en de derde even later ook. De politieauto raakte ook beschadigd bij de achtervolging.