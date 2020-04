Verdachten inrijden op motoragent heengezonden

Blijven wel verdachten

'De officier van justitie ziet op dit moment onvoldoende redenen om hen nog langer vast te houden. Zij blijven wel verdachten in deze zaak. Dat heeft de officier van justitie die het onderzoek leidt vandaag besloten', aldus het OM.

Agent schiet

De vrouw zou op de Soetendaalseweg opzettelijk zijn ingereden op de agent. Ze reed tegen de knieën van de agent aan. Die voelde zich zo in het nauw gedreven dat hij op de auto schoot. Niemand raakte daarbij gewond. Na het schot konden de twee inzittenden worden aangehouden.

Onderzoek

Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond en zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Op een later moment neemt de officier van justitie een vervolgingsbeslissing en besluit of de vrouw en de man zich moeten verantwoorden voor de rechter.

Onderzoek schieten agent

Het onderzoek naar het handelen van de betrokken agent wordt ook onderzocht. Dat onderzoek wordt verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie-eenheid Rotterdam onder leiding van het Openbaar Ministerie.