KLM gaat mondkapje aan boord verplichten

KLM start met ingang van 4 mei haar Europese netwerk weer langzaam verder op. De luchtvaartmaatschappij gaat dagelijks op zeven extra bestemmingen vliegen die door COVID-19 en de daaruit voortvloeiende reisrestricties tijdelijk waren opgeschort. Daarnaast stelt KLM het dragen van gezichtsbescherming aan boord op vluchten over het gehele KLM-netwerk per 11 mei verplicht, zo heeft KLM maandag laten weten.

Mondjesmaat nieuwe bestemmingen erbij

Het sterk gereduceerde Europese netwerk is zo ingericht, dat er een maximaal aantal vluchten aansluit op het intercontinentale netwerk. Mondjesmaat komen daar dus ‘hernieuwde’ bestemmingen bij. Per week kan dit nog steeds veranderen. Dat is afhankelijk van de maatregelen van de verschillende autoriteiten. Het geplande aantal vluchten nu in mei is 15% ten opzichte van de periode voor de uitbraak van COVID-19. Een aanzienlijk deel van de intercontinentale vluchten wordt nog uitgevoerd als ‘cargo only’.

Bestemmingen

Met ingang van 4 mei 2020 herstart KLM dagelijks een vlucht, zeven dagen in de week op de volgende bestemmingen. Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Budapest,

Praag, Warschau en Helsinki. De vluchten worden met een Embraer uitgevoerd. De actuele vluchtinformatie is te vinden op klm.com of in de KLM-app.

Gezichtsbescherming verplicht aan boord

Sinds de COVID-19 uitbraak, heeft KLM veel maatregelen genomen rondom screening en hygiëne ter bescherming van klanten en KLM-personeel aan boord en op de luchthavens. Het beleid van KLM volgt de nationale (RIVM) en internationale richtlijnen (WHO, IATA) alsmede de internationale wet –en regelgeving. Daar waar de social distancing niet gewaarborgd kan worden, wordt het dragen van gezichtsbescherming geadviseerd dan wel verplicht gesteld. Op een aantal bestemmingen betekent dit dat het aan boord dragen van gezichtsbescherming reeds verplicht is.

Per 11 mei op alle vluchten mondkapje verplicht

Parallel aan de opstart van het KLM-netwerk wordt per 11 mei over het gehele KLM-netwerk het dragen van gezichtsbescherming (mondkapjes) aan boord en bij boarding verplicht. Uitgangspunt hierbij is dat passagiers hun eigen gezichtsbescherming verzorgen. Gezien het voortschrijdend karakter van regels en wetgeving zal dit voorlopig geïmplementeerd worden tot 31 augustus 2020.