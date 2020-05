Koning houdt historische toespraak op 'lege' Dam

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam een toespraak gehouden op een bijna lege Dam. 'Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan', zo begon de koning zijn toespraak..

'Niet normaal maken wat niet normaal is'

Vanwege de coronamaatregelen was er geen publiek op de Dam aanwezig. De koning benadrukte in zijn toespraak dat het verleden niet vergeten mag worden. 'Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is', aldus de koning.

Koningin Wilhemina

'Oorlog werkt generaties lang door', zei de koning die ook sprak over de rol van Koningin Wilhelmina die het grootste deel van de oorlog doorbracht in Londen. 'Medemensen voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord. Ook vanuit Londen, door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.'