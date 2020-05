Politie onderzoekt schietincident Crooswijkseweg

Maandagavond raakte een 22-jarige Rotterdammer gewond bij een schietincident op de Crooswijkseweg. Met een schotwond aan zijn been is hij voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en spreekt graag met getuigen.

Even voor 19:30 uur werd het alarmnummer gebeld. Drie mannen liepen op de Rotterdammer af waarna hij in zijn been werd geschoten. Ze vluchtten vervolgens met de auto waar ze kort ervoor uitstapten. Terwijl het slachtoffer door ambulancemedewerkers werd behandeld, zochten agenten in de omgeving naar verdachten en startten ze een buurtonderzoek. Twee mannen die kort daarna op de Bosdreef werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid, bleken er niets mee te maken te hebben. Ze zijn heengezonden.