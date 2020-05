Automobilist overleden bij ernstige aanrijding

Woensdagochtend 6 mei, rond vijf over half acht, is een 49-jarige automobilist uit Vlijmen, bij een zware aanrijding overleden. De aanrijding vond plaats op de buitenring van de Ringweg A-10 Noord ter hoogte van de Kadoelen. De man reed in een bestelbusje en kwam bij de aanrijding achterop een vrachtauto terecht en raakte beklemd. Hij is ter plaatse overleden. De bijrijder in het busje is gewond naar een ziekenhuis overgebracht.