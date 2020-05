Arrestatieteam houdt twee verdachten aan in Zutphen

Na een melding van een verdachte situatie heeft een arrestatieteam (AT) van de politie zondag even na 10.00 uur een instap gedaan in een woning aan de Donker Curtiusstraat in Zutphen. 'Daarbij is in de woning een verdachte aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Gewonde in woning en tweede verdachte aangehouden

'In de woning is een gewonde aangetroffen', aldus de politie. In de omgeving van de woning hielden agenten een tweede verdachte aan. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. De betrokkenheid van de twee aangehouden verdachten wordt onderzocht. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd.