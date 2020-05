Disciplinaire overplaatsing voor Marco Kroon

De landmacht is daarom een disciplinair traject gestart. In dat kader is aan majoor Kroon het voornemen kenbaar gemaakt om een negatief ambtsbericht vast te stellen dat wordt betrokken bij besluiten over zijn verdere loopbaan.

Majoor Kroon wordt overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken.