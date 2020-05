Laatste vlucht Lifeliner 5 met coronapatiënten

Dalend aantal coronapatiënten

Vanwege het dalend aantal coronapatiënten is interregionaal intensive-care-vervoer over grote afstand niet meer nodig. Over korte afstand kunnen IC-patiënten ook over de weg vervoerd worden. Medisch coördinator MMT Geert-Jan van Geffen van het Radboudumc: ‘Door de tijdwinst ten opzichte van het wegvervoer konden we met de Lifeliner 5 meerdere patiënten per dag over grote afstand vervoeren.’

Standplaats Volkel

Lifeliner 5 werd ten tijde van de toenemende vraag naar MICU-transport beschikbaar gesteld door ANWB Medical Air Assistance, en werd door de ANWB samen met het Radboudumc volledig ingericht voor het vervoer van intensive-carepatiënten met het COVID-19-virus. De medische bemanning bestond uit leden van het reguliere MMT van het Radboudumc. Lifeliner 5 heeft vanuit standplaats Volkel 66 coronapatiënten en 2 non-COVID-intensive-care-patiënten vervoerd. De patiënten kwamen veelal uit ziekenhuizen uit het zuiden van het land en werden naar het noorden van Nederland en naar Duitsland gebracht, en vice versa.

Toegevoegde waarde

De inzet van de Lifeliner was van grote toegevoegde waarde bij grotere afstanden en adhoc-situaties. Zo kon een coronapatiënt binnen een half uur worden opgehaald uit een regionaal ziekenhuis met een acuut IC-beddentekort, en lag deze patiënt 1,5 uur later op een andere Nederlandse IC.Naast de efficiëntie en tijdwinst door de heli-inzet, is Van Geffen ook zijn trots op zijn Mobiel Medisch Team. ‘Met extra inzet van zowel, piloten, verpleegkundigen en artsen kon deze vliegoperatie op korte termijn worden uitgevoerd. Professionele zorg werd snel geleverd, op veilige wijze én onder niet al te makkelijke omstandigheden. Denk bij dat laatste aan de relatief beperkte ruimte, onaangename beschermende kleding met helm en maskers, en lastige communicatie via de microfoon. Want waar je meestal auditief wordt gewaarschuwd, kun je de patiënt – vanwege het heligeluid - alleen beoordelen via apparatuur. Ik ben er trots op dat we alle patiënten zonder noemenswaardige complicaties veilig hebben kunnen vervoeren, en ook heel belangrijk: zonder besmetting van teamleden.’

De laatste vlucht

Woensdag vloog de Lifeliner 5 voor het laatst met een coronapatiënt van Hamburg naar Venlo. Deze patiënt had zes weken in Duitsland – zonder bezoek – op de IC gelegen en mocht vandaag terug naar Venlo. Van Geffen: ‘De laatste vlucht was bijzonder. Op de parkeerplaats werd de patiënt vreugdevol en met luid applaus ontvangen door familie, beveiligers en personeel van het ontvangende ziekenhuis.’

Terug naar reguliere standplaats Lelystad

Lifeliner 5 gaat vandaag weer terug naar reguliere standplaats Lelystad, alwaar deze als reserve-ambulance-helikopter wordt ingezet voor vluchten tussen de Waddeneilanden en het vasteland. Medisch coördinator MMT Geert-Jan van Geffen: ‘We onderzoeken nu hoe en onder welke voorwaarden de Lifeliner 5 weer op korte termijn in gebruik genomen kan worden als transporthelikopter voor IC-patiënten, mocht zich onverhoopt nog een IC-beddencrisis voordoen. De waarde van helikoptertransport voor vervoer van patiënten over lange afstand heeft zich in de afgelopen tijd zeker bewezen.’