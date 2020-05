RIVM-update zondag: 11 doden, 13 opnames en 172 nieuwe besmettingen

Totaal 45.236 COVID-19 patiënten

Tot en met 24 mei 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 45.236 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.672 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.822 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Actuele cijfers COVID-19: 24 mei 2020

Positief geteste personen 45.236 (+172)

Ziekenhuisopnames 11.672 (+13)

Overleden personen 5.822 (+11)