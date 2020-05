Ziekenhuis Scheemda beter bereikbaar met openbaar vervoer

Vanaf zondag 24 mei stopt lijn 119 bij de nieuwe halte achter het Ommelander Ziekenhuis. De afstand vanaf de bushalte naar de hoofdingang is daarmee aanzienlijk korter. Daarnaast rijdt ook nog steeds de gratis pendelbus tussen de halte en de hoofdingang.

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda (OZG) heeft in overleg met het OV-bureau en Qbuzz een bushalte aangelegd op het eigen terrein van het ziekenhuis. Vanaf 24 mei stopt lijn 119 bij deze halte. Lijn 119 rijdt elk uur van Delfzijl via het OZG naar Winschoten en terug. Op het station van Scheemda kan ook worden overgestapt van de trein op lijn 119 naar het OZG en terug.

Het is de bedoeling dat met ingang van 13 december 2020 lijn 17 ook bij de nieuwe halte gaat stoppen. Lijn 17 rijdt vanaf Winschoten via Beerta, Finsterwolde en Midwolda naar het OZG en het station Scheemda. De gratis pendelbus gaat ook op lijn 17 aansluiten.