Vrouw moet onterechte beschuldiging rol diamantroof van Facebook halen

De rechtbank Amsterdam heeft een vrouw de verplichting opgelegd onder dwangsom om de video getiteld ‘De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname’ van Facebook te verwijderen en een rectificatie plaatsen op haar Facebookpagina en op een bekende nieuwssite. 'De vrouw post regelmatig video’s op Facebook over bekende Surinamers en politici en de First Lady van Suriname', zo meldt de rechtbank woensdag.

First Lady Suriname

De first lady van Suriname had tegen de vrouw een kort geding aangespannen. 'Ook krijgt ze een verbod opgelegd om de beschuldigingen te herhalen. Doet ze dit niet, dan moet ze een dwangsom betalen van respectievelijk 1000 euro en 500 euro per dag, beide tot een maximum van 30.000 euro', aldus de rechtbank.

Eén bron is onvoldoende voor beschuldigingen

De vrouw beschuldigt in de video de first lady van betrokkenheid bij onder meer diefstal van een zwarte diamant met een waarde van 80 miljoen US dollar van een Surinaamse diamantenhandel en van bedreiging, mishandeling, afpersing en gijzeling van de directrice van die diamantenhandel. Haar enige bron is echter de directrice van de diamantenhandel, op wie alle documenten direct of indirect zijn terug te voeren. Een man die eerder als getuige werd genoemd in één van de documenten, verklaarde dat hij de first lady nooit beschuldigd heeft van de zaken die in de video naar voren kwamen.

Eer en goede naam aangetast

Omdat het gaat om beschuldigingen van ernstige misdrijven had de vrouw niet alleen mogen afgaan op de verklaringen van de directrice, die zelf niet verder komt dan vermoedens en daarvan bovendien later is teruggekomen. De beschuldigingen zijn dan ook niet voldoende ondersteund door feiten. De voorzieningenrechter oordeelde dat de beschuldigingen onrechtmatig zijn en dat de first lady daardoor in haar eer en goede naam is aangetast. Daarom moet de vrouw de video van haar Facebookpagina verwijderen en daar en op een nieuwssite een rectificatie plaatsen.