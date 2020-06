Aanhouding boa NS voor mishandeling

Op dinsdag 9 juni rond 12.15 uur is de politie door medewerkers van NS Veiligheid en Service gevraagd om naar station Utrecht Centraal te komen. Daar was door boa’s van NS een man aangehouden. De politie heeft de aangehouden verdachte overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Aanleiding voor de aanhouding was dat de man de trein op hetzelfde station niet wilde verlaten, nadat hij eerder hinderlijk gedrag vertoonde richting de conducteur.

Bij de aanhouding door de boa’s is de man licht gewond geraakt aan zijn gezicht. De man heeft hiervoor aangifte gedaan van mishandeling. De recherche in Utrecht is een opsporingsonderzoek gestart onder leiding van de officier van justitie. De boa van NS Veiligheid en Service heeft zichzelf gemeld bij de politie en is aangehouden. Het betreft een 51-jarige man uit Utrecht.