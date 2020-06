Chauffeur zwaargewond na verkeersruzie

Bij een verkeersruzie op de A20 richting Gouda ter hoogte van Terbregseplein is dinsdagmiddag een 55-jarige chauffeur uit Loon Op Zand zo hard geslagen dat hij met aanzienlijk hoofdletsel naar een ziekenhuis is vervoerd. De man die hem sloeg is weggereden en de politie zoekt getuigen en beelden.

Even na 12:00 uur ontstond de verkeersruzie toen de personenauto en de vrachtwagen op de vluchtstrook tot stilstand waren gekomen. Ze hebben elkaar vermoedelijk niet geraakt. Toen agenten ter plaatse kwamen was de chauffeur slecht aanspreekbaar en is hij om die reden met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de personenauto is vooralsnog niet gevonden.